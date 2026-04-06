Río Negro desregula el sistema farmacéutico. «Más libertad»

El Gobierno de Río Negro impulsa la modificación de la ley que regula el sistema de farmacias. “Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.

Así, el mandatario intensifica su perfil libertario e impulsa la desregulación de un sector clave. Las farmacias son proveedoras del Estado y muchas atienden a los afiliados al IPROSS. Habrá que ver cómo impacta la decisión entre los farmacéuticos.

El nuevo esquema permitirá que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos. Además, se eliminan trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento, lo que ampliará la cobertura y la disponibilidad del servicio en todo el territorio.

La iniciativa también prevé incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento.

El proyecto del Gobierno actualiza de manera integral la Ley G Nº 4.438, incorporando herramientas que mejoran la accesibilidad, optimizan el servicio y eliminan restricciones que hoy limitan la competencia y la instalación de nuevas farmacias, especialmente en zonas con baja cobertura.

«Más libertad»

Weretilneck destacó que la propuesta “reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”.

En ese marco, remarcó que se trata de “un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta”. A su vez, aclaró que “modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria”.