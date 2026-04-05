Nación recorta: La Pampa, entre las más afectadas

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Las transferencias no automáticas de Nación se desplomaron en marzo y volvieron a exhibir un reparto discrecional. La Pampa quedó relegada: solo recibe fondos por el acuerdo de deuda previsional, mientras sigue sin percibir el anticipo mensual del déficit y tampoco accede a ATN, aun tras emergencias.

Las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias volvieron a desplomarse en marzo y dejaron en evidencia un esquema de distribución discrecional que vuelve a perjudicar a La Pampa, una de las jurisdicciones más relegadas en el reparto.

De acuerdo al informe de la consultora Politikón, en el tercer mes del año los envíos totalizaron $115.956 millones, con una caída real interanual del 69,1%, en uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El análisis remarca además una fuerte heterogeneidad entre provincias, con subas extraordinarias en algunos casos y desplomes superiores al 90% en otros, producto de «la alta distorsión generada por la discrecionalidad de los envíos».

En ese contexto, La Pampa recibió en marzo apenas $5.037 millones, un monto bajo en términos comparativos y con una característica central: prácticamente la totalidad de esos fondos corresponden al acuerdo firmado con Nación para el pago de una parte de la deuda previsional acumulada.

El desglose muestra que:

$5.000 millones fueron por transferencias a la Caja Previsional

$21 millones por jornada extendida

$6 millones por operativos estadísticos

$10 millones por otros conceptos

Es decir, los recursos que llegan a la Provincia no responden a nuevas decisiones de política federal sino al cumplimiento —en tiempo y forma— de un acuerdo parcial por una deuda histórica.

En el acumulado del primer trimestre, La Pampa recibió $15.070 millones, nuevamente explicados casi en su totalidad por ese mismo esquema de pagos.



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