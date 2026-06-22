Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La comunidad de 25 de Mayo atraviesa horas de profundo dolor tras el trágico accidente ocurrido este lunes en la zona del Bajo Giuliani, donde una camioneta Ford EcoSport cayó a un espejo de agua y provocó la muerte de cuatro de sus ocupantes. Una quinta persona logró sobrevivir y permanece internada.

Según la información preliminar, el vehículo circulaba por la Ruta Provincial Nº 14 con cinco personas a bordo cuando, por causas que son materia de investigación, continuó su marcha en la intersección con la Ruta Nacional 35 y terminó precipitándose al agua.

Las primeras averiguaciones indican que las víctimas son oriundas de la localidad de 25 de Mayo, lo que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos que siguieron con angustia el desarrollo del operativo de rescate.

La conductora fue la única ocupante que logró salir del vehículo por sus propios medios. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada al Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro para recibir atención médica.

El siniestro movilizó a un importante operativo de emergencia del que participaron efectivos de la Policía de La Pampa, bomberos, personal sanitario y equipos especializados de rescate, quienes trabajaron durante varias horas en condiciones adversas para localizar a las personas que permanecían dentro del rodado.

En tanto, peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC) realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia.