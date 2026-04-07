Tenis de mesa: Catriel y 25 de Mayo, protagonistas del alto nivel patagónico bajo la conducción de Cristián Pereyra

El tenis de mesa de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa) atraviesa uno de sus momentos más destacados, consolidándose como una referencia deportiva en la región patagónica gracias al trabajo sostenido, la disciplina y la conducción técnica de Cristián Pereyra.

En el horizonte inmediato aparecen los Juegos de Integración Patagónicos (JIP), que se disputarán del 22 al 26 de abril en Río Grande, Tierra del Fuego. Allí, ambas localidades contarán con representación en la modalidad convencional. Por el lado de 25 de Mayo, dirán presente Milena Maurene Martini Pacheco y Florencia Victoria Romero Burgos, mientras que Catriel estará representado por Ignacio Serra Rañil, quien buscará defender la triple medalla conseguida en la edición 2025.

Además, Serra Rañil tendrá otro desafío de jerarquía en el calendario: en noviembre representará a su ciudad y provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en Santiago de Chile.

El crecimiento del tenis de mesa en la región tiene un claro responsable en la figura de Cristián Pereyra. A través de un trabajo diario basado en la planificación, la dedicación y una visión formativa integral, el entrenador ha logrado posicionar a sus dirigidos entre los mejores exponentes patagónicos.

Los resultados deportivos son el reflejo de un proceso sólido, en el que los atletas no solo compiten al más alto nivel, sino que también transmiten valores como el compromiso, la constancia y el sentido de pertenencia. Bajo esta línea, el proyecto continúa consolidándose con una fuerte identidad de equipo y proyección a futuro.

El presente que atraviesan Catriel y 25 de Mayo demuestra que, con organización y esfuerzo sostenido, las ciudades del interior pueden ocupar un lugar central en el mapa deportivo regional. Hoy, el tenis de mesa patagónico tiene en estas localidades a dos protagonistas indiscutidas, en un proceso que sigue creciendo y marcando un camino claro hacia nuevos desafíos.