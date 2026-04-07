Run Altas Cumbres 2026: destacada presencia de runners de Catriel en uno de los desafíos más exigentes del país

La delegación de atletas de Catrielense volvió a decir presente en la exigente Run Altas Cumbres, competencia que se desarrolló en el imponente Valle de Traslasierra, con epicentro en Mina Clavero y Villa Cura Brochero. En una edición que reunió a más de 5.000 participantes de distintos puntos del continente, los representantes de la comarca petrolera lograron actuaciones sobresalientes. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

El evento, volvió a consolidarse como uno de los circuitos más duros del calendario sudamericano, con terrenos técnicos, desniveles pronunciados y condiciones climáticas variables que exigieron al máximo a cada competidor.

Entre las grandes protagonistas se destacó Maira Mardones, quien ratificó su excelente momento deportivo con una actuación consagratoria. En la jornada de running, se quedó con los 60k, primer puesto en su categoría y se impuso también en la clasificación general femenina, firmando una performance impecable. Lejos de conformarse, al día siguiente volvió a competir en ciclismo, donde logró un meritorio quinto puesto en la distancia de 80 kilómetros, demostrando su versatilidad y alto nivel competitivo.

Otro de los nombres fuertes fue Claudio Pizarro, quien afrontó la exigente distancia de 60 kilómetros de trail running, volviendo a cosechar y dejando en claro su gran momento deportivo en esta disciplina. Con una destacada estrategia de carrera, se consagró ganador en su categoría y logró meterse entre los diez mejores de la clasificación general, finalizando en la décima posición en una de las pruebas más duras del evento.

La representación regional también tuvo presencia en distintas distancias y disciplinas. En ciclismo, Lorena Lucero fue una de las grandes animadoras, logrando el segundo puesto en su categoría tras enfrentar un recorrido de gran exigencia en las sierras cordobesas.

En el trail, Mariela Bermúdez completó una sólida actuación en los 10 kilómetros, mientras que Carlos Kidyba se midió con la desafiante distancia de 42K, logrando finalizar una de las pruebas más técnicas del circuito.

La Experiencia Altas Cumbres volvió a ser una prueba de carácter, donde la garra, la preparación y la pasión por el deporte marcaron la diferencia. Y allí, una vez más, los runners de la comarca estuvieron a la altura del desafío.