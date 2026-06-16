Viajaban en auto y explotó un celular que estaban cargando: una mujer en estado crítico con quemaduras





Un dramático episodio se registró en plena ruta y dejó a una mujer con graves quemaduras. Todo habría comenzando con un celular que explotó dentro de un auto en movimiento.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7, en las afueras de la capital cordobesa. Según indicaron fuentes policiales, el incendio comenzó por el celular que se encontraba conectado para su carga cuando explotó dentro del Renault Sandero en el que viajaba la pareja.

Fuentes policiales revelaron que el conductor, de 43 años, se desorientó y eso lo llevó a perder el control y luego impactar contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural. Tras el choque, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la acompañante – una mujer de 47 años -sufrió graves quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado. Según revelaron medios locales, permanece internada en estado crítico en el Instituto del Quemado

Según los últimos reportes médicos, la paciente ingresó con graves quemaduras en el cuerpo que le provocaron una severa afección en la vía aérea, además de heridas politraumáticas.

Un accidente que encendió las alarmas

Por el momento, las circunstancias que originaron el foco ígneo dentro del vehículo son materia de investigación. Las autoridades intentan determinar cómo se produjo el incidente que derivó en el despiste, el incendio y las graves lesiones sufridas por la acompañante.

Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas, ya que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles.

Por qué pueden explotar las baterías de los celulares

Las baterías de litio funcionan mediante un proceso electroquímico que permite almacenar y liberar energía. Según explicó el investigador del Conicet Arnaldo Visintin a Clarín, estos dispositivos cuentan con sistemas de seguridad destinados a controlar el voltaje y evitar fallas.

Los expertos aconsejan utilizar cargadores homologados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas.

Además, recomiendan no dejar los teléfonos cargando durante períodos prolongados sin supervisión y prestar atención a señales como sobrecalentamiento, deformaciones o hinchazón de la batería.

Explotó un celular gamer y se desató un incendio: un adolescente con graves quemaduras

Un dramático accidente sufrió un adolescente de 16 años oriundo de Córdoba. La inesperada explosión de la batería de su celular gamer desató un voraz incendio. El joven terminó con el 60% de su cuerpo quemado y se encuentra internado en el Hospital Córdoba.

Benjamín había dejado apoyado el teléfono que le habían regalado sus padres hace siete meses sobre una mesa de trabajo y enchufado. Minutos después, mientras limpiaba el patio de su casa, explotó el dispositivo Nubia Neo 2 Gamer, que paradójicamente está diseñado con sistemas de refrigeración especiales para uso intensivo.

En ese marco, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y provocó una rápida propagación del fuego, según consignó A24.

«Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego», contó Eugenia, su madre, a Cadena 3. Ante esa escena envuelta de dramatismo y pese a que parte del líquido inflamable había caído en uno de sus brazos, el adolescente evitó respirar, se tapó la cara y se dirigió hacia adentro del hogar para pedir ayuda.





Source link