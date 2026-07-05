Neuquén pone en marcha el Operativo Nieve con refuerzos sanitarios y de seguridad en las rutas





El dispositivo comenzará el 9 de julio y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Habrá controles en la Ruta 237 y, por primera vez, móviles del SIEN en Siete Lagos y el cruce hacia Villa Traful, además de un refuerzo de ambulancias en San Martín de los Andes y Zapala.

El Gobierno de Neuquén pondrá en marcha el Operativo Nieve 2026 con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la asistencia sanitaria durante las vacaciones de invierno, período en el que se registra un importante incremento del tránsito hacia los principales destinos turísticos de la provincia.

El dispositivo comenzará el 9 de julio, coincidiendo con el inicio del receso invernal, y se extenderá hasta los primeros días de agosto, cuando finalicen las vacaciones en la provincia de Buenos Aires.

El operativo abarcará distintos corredores turísticos y rutas estratégicas, con especial atención en la Ruta Nacional 237, uno de los principales accesos a la cordillera neuquina.

En varios puntos de ese corredor se desplegarán controles y equipos de asistencia para acompañar el intenso movimiento vehicular previsto para la temporada.

Una de las principales novedades de este año será la incorporación, por primera vez, de móviles del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) en sectores considerados estratégicos.

Habrá cobertura con móviles sobre la Ruta de los Siete Lagos, a la altura de Villa Meliquina, y en el cruce de la Ruta 237 con el camino hacia Villa Traful, dos sectores de alta circulación turística. También habrá moviles preventivos y de asistencia en la zona de Collon Curá y áreas aledañas,

Además, el operativo contempla el refuerzo del sistema sanitario en San Martín de los Andes y Zapala, donde se incrementará la disponibilidad de ambulancias para optimizar los tiempos de respuesta ante eventuales emergencias.

La cobertura también alcanzará otros corredores de montaña, entre ellos la Ruta Provincial 13, que conecta con Villa Pehuenia y registra una importante afluencia de visitantes durante la temporada invernal.

El Operativo Nieve articula el trabajo de organismos provinciales vinculados a la seguridad, la salud, la asistencia vial y la protección civil, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y brindar una respuesta rápida ante contingencias provocadas por las condiciones climáticas.

Desde las autoridades provinciales recomiendan a quienes viajen durante las vacaciones de invierno consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje, respetar las indicaciones de los organismos de control y circular con el equipamiento obligatorio para transitar en zonas de nieve y hielo.





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