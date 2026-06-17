Catriel: dos accidentes de tránsito. Heridos leves





El primero de los accidentes ocurrió este martes por la noche en los festejos del triunfo de Argentina ante Argelia.

Ocurrió cuando un auto ingresaba a Avda San Martin desde La Pampa con semáforo en Verde y se encuentra con una moto que lo impacta en su lateral izquierdo.

El joven que conducía la moto resultó con traumatismos leves. Fue trasladada al Hospital local.

OTRO ACCIDENTE

Ocurrió este miércoles cerca de las 09:00 hs en la rotonda de San Martin y Mosconi cuando un auto Ford Ka embistió a una ciclista que circulaba desde Roque Sáenz Peña a San Martin.

“Ella tenia la prioridad de paso pero no la vi”, dijo el conductor del vehículo.

La mujer fue trasladada al hospital local con lesiones leves.

Trabajaron en ambos accidentes, Policía, Transito Municipal y Protección Civil





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