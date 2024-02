«Aconcagua» se consolida en el mercado argentino

La empresa de energía se consolida dentro de las 10 mayores productoras de hidrocarburos líquidos en Argentina; posicionándose como la 6º productora de petróleo convencional.

Durante el tercer trimestre (Q3) de 2023 Aconcagua Energía, empresa integrada de energía, logró un EBITDA ajustado de U$S 10 millones (ARS 2.980 millones), representando un incremento del 699% respecto del mismo período 2022; y un EBITDA ajustado de U$S 30 millones (ARS 7.349 millones) en los primeros nueve meses del año, que representan un incremento del 593% respecto del mismo período 2022.

Las ventas del tercer trimestre (Q3) de 2023 ascendieron a U$S 34 millones (ARS 10.603 millones), un 577% superior a las ventas del mismo período 2022. En tanto, las ventas acumuladas a septiembre 2023 ascendieron a U$S 95 millones (ARS 23.594 millones), un 489% superior a las ventas del mismo período del 2022.

Los datos surgen de la presentación que realizaron los fundadores de la compañía, Diego S. Trabucco y Javier A. Basso, ante la CNV (Comisión Nacional de Valores); donde se destaca también las mejoras en la calificación crediticia que realizaron las agencias Fix SCR y Moody’s Argentina como consecuencia del crecimiento sostenido (cambio de escala) y las fortalezas del Modelo de Negocio de compañía integrada.

Aconcagua Energía, desde que inició sus operaciones en 2016, lleva adelante un crecimiento armónico y sostenido, en producción de petróleo y gas, reservas, generación de energía, ventas e ingresos. A su vez. la compañía continúa mejorando su participación en el mercado interno y externo, diversificando sus clientes, e integrando servicios claves para una mejor gestión de costos. En este proceso, Aconcagua sumó nuevos colaboradores a su staff profesional, que le permiten maximizar su EBITDA ajustado, tal como expresó en sus resultados para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023.

Aspectos salientes del informe presentado ante la CNV: Q3 2023 vs Q3 2022:

Producción de hidrocarburos: incremento de 253% en petróleo y un 2.107% en gas.

La producción total durante el tercer trimestre de 2023 alcanzó los 13.575 barriles equivalentes por día.

Ventas en hidrocarburos líquidos: aumento de las ventas en el mercado interno en un194%, e incremento de 417% en exportaciones de petróleo.

Ventas en hidrocarburos gaseosos (gas): aumento de 832% en ventas al mercado interno.

Ingresos totales: ingresos por ventas de 577%, explicados por una mejora en la producción.

Costos de extracción: fuerte contención de costos por el Modelo de Negocio Integrado de Aconcagua. Se logró una mejora obteniendo en 3Q 2023 un lifting cost de 22,2 usd/Boe, un -7% respecto al 2Q 2022 (23,8 usd/boe).

Apalancamiento: en materia financiera y conforme con la política de endeudamiento máximo definida por sus Accionistas (2,5x) para crecimiento orgánico, el nivel de apalancamiento Deuda/EBITDA ajustado fue de 2,0x.

Inversiones: en el 3Q 2023, la empresa realizó inversiones en forma conjunta con sus socios por U$S 29 millones en infraestructura, workovers y perforación de pozos, representando un incremento del 1.111% a las realizadas en el 2Q 2022.

Aconcagua Energía, al cierre del tercer trimestre de 2023, realizó inversiones por U$S 81 millones, un 22,7% superior a los U$S 66 millones planificados. Asimismo, la empresa desafió su plan de inversión, adelantando actividad en el mes de septiembre y último trimestre, con lo que prevé alcanzar en el orden de los U$S 100 millones a diciembre 2023, superando el plan inicial.

Para alcanzar este nuevo objetivo, Aconcagua consolidó una flota de 9 equipos activos de flushby/pulling/workover (+1 equipo vs Q2), y un equipo de perforación; ubicados seis equipos flushby/pulling/workover y un equipo de perforación dedicado en cuenca neuquina, y dos equipos de pulling/workover en cuenca cuyana.

Es importante destacar que, como consecuencia del acuerdo alcanzado con VISTA y puesta en marcha del equipo de perforación y workover se incorporaron más de 300 colaboradores claves de diversas disciplinas, lo que representa un crecimiento interanual en personal propio y know how en más del 100%.