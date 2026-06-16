Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Río de Janeiro-El experimentado corredor de trail running sumó una nueva experiencia en pruebas de calle de primer nivel. Tras haber participado en el Maratón de Buenos Aires 2025, el atleta catrielense volvió a medirse en el llano, esta vez en una competencia internacional, y ya confirmó que repetirá la cita porteña este año. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

Río de Janeiro (Brasil). Marcelo Luzuriaga continúa ampliando sus desafíos deportivos. Reconocido por su extensa trayectoria en el trail running y las carreras de montaña, el atleta de Catriel participó el pasado fin de semana en la tradicional Maratón de Río de Janeiro, una de las competencias de calle más importantes de Latinoamérica.

Representando a Catriel y a la Argentina, Luzuriaga dejó por unas horas los senderos, bardas y terrenos técnicos que caracterizan su preparación habitual para afrontar los 42 kilómetros sobre asfalto en una prueba que reunió a miles de corredores de distintos países.

El representante local completó el recorrido en un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 52 segundos, ubicándose en el puesto 81 entre los atletas argentinos participantes, un resultado destacado teniendo en cuenta el nivel competitivo del evento y las condiciones climáticas que presentó la ciudad brasileña.

Para Luzuriaga no se trató de su primera incursión en el mundo de las maratones urbanas. Durante 2025 ya había sido parte del prestigioso Maratón de Buenos Aires, una de las carreras más importantes del continente, experiencia que volverá a repetir durante esta temporada, ratificando su interés por combinar el trail running con las grandes competencias de ruta.

El cambio de escenario implicó exigencias completamente distintas a las que encuentra habitualmente en la montaña. Además del desgaste propio del asfalto, los corredores debieron enfrentar altas temperaturas y una elevada humedad, factores que suelen influir considerablemente en el rendimiento físico durante una prueba de larga distancia.

Mientras que en el trail predominan los desniveles, las superficies irregulares y la estrategia de carrera vinculada al terreno, las maratones urbanas demandan sostener ritmos constantes durante varias horas, administrar con precisión la energía y adaptarse a condiciones climáticas muchas veces extremas.

Con varios años de experiencia en carreras de aventura, montaña y ultradistancia, Marcelo Luzuriaga continúa demostrando su versatilidad deportiva, animándose a competir en distintos formatos sin perder el espíritu que lo ha convertido en uno de los referentes del atletismo regional.

Su participación en Río de Janeiro no solo representa un logro personal, sino también una nueva oportunidad para llevar el nombre de Catriel a escenarios deportivos internacionales, compartiendo la línea de largada con atletas de todo el mundo y sumando valiosas experiencias para su carrera deportiva.

Ahora, con la satisfacción de haber completado otro gran desafío, el corredor catrielense ya tiene un nuevo objetivo en el horizonte: regresar al Maratón de Buenos Aires 2026, una de las pruebas más emblemáticas de Sudamérica.