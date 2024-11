Afectados por el temporal DANA recibieron con barro e insultos a los reyes y el presidente » Catriel25Noticias.com

Personas que se vieron muy afectadas por el fenómeno de la DANA en la Comunidad Valenciana tiraron barro a los reyes y al presidente de España que visitaron la zona este domingo.

Vecinos afectados por la DANA tiraron barro e increparon a la comitiva de los reyes, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su visita este domingo a Paiporta, una de las localidades más golpeadas por el temporal.

Según publicó el sitio RTVE de España, numerosas personas recibieron con insultos de «asesinos», «dimisión» y «fuera» a la comitiva oficial y se enojaron mucho con sus miembros, produciéndose momentos muy tensos. También lanzaron algunos objetos que hirieron al personal de seguridad. Mientras, tanto el rey Felipe VI como la reina Letizia intentaron mediar con las personas que se les acercaron.

Felipe VI quiso continuar con la visita y mostró intención de dialogar con los ciudadanos que se le acercaban, pero tuvo que ser protegido por un cordón de agentes, algunos de ellos a caballo. Un vecino de Paiporta increpó a la comitiva y les gritó que se quedaron «sin nada», mientras que otro joven les recriminó que «se sabía» y «no se hizo nada».

La Policía investiga la participación de personas vinculadas con grupos neonazis en los incidentes. RTVE señaló que la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reaccionó a una noticia de elDiario.es que asegura que el entorno de la asociación de ultraderecha Revuelta ha reivindicado la agresión con un palo al presidente del gobierno durante la visita oficial de los reyes.

«No permitiremos que grupúsculos radicales se aprovechen del dolor de la gente y nos desvíen de lo prioritario. El Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, está concentrado en lo que importa y es acompañar a los familiares de las víctimas y trabajar para la reconstrucción», exclamó la ministra.

El diario ABC indicó que la indignación de la gente que estuvo durante la recorrida de la comitiva oficial «era tan grande que los habitantes de Paiporta se sirvieron de todo el barro que ha dejado la riada en las calles para lanzárselo a la cara a Sánchez, Mazón, el Rey y la Reina». Según este medio, el presidente del gobierno abandonó el lugar a poco de llegar, luego de recibir un golpe con un palo en su espalda.

A pesar del abandono de Sánchez, los reyes decidieron seguir avanzando entre la gente. «Hubo momentos de muchísima tensión, sobre todo al principio, cuando un vecino lanzó barro a la Reina a la cara y, al mismo tiempo, otros comenzaron a tirar ladrillos, cañas, cubos de plástico y botellas al Rey», describió el diario español.

En un momento, la reina Letizia rompió en llanto debido a la situación de desolación y angustia de tantas personas a su alrededor. «Cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados», dijo a ABC.

¿Qué es la DANA?

Una nota del diario El Mundo explicó que una DANA, según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), es un «sistema de baja presión en los niveles altos de la atmósfera, que se ha separado por completo del flujo zonal en altura. Típicamente, estas depresiones aisladas en niveles altos se hallan, en el hemisferio norte, al sur del flujo establecido en altura».

La DANA se forma a partir del chorro polar, una corriente de vientos muy intensos (entre 150 y 300 km/h) que circula en la parte alta de la atmósfera (a 9.000 metros de altitud) y cuyo recorrido gira en torno al Polo Norte y de Oeste a Este (de Norteamérica a Europa y Rusia). Este fenómeno se desplaza provocando unas ondulaciones, unos meandros que circulan alrededor del planeta, con escalas de tiempo de entre 7 y 10 días y que son conductores de borrascas, los anticiclones y DANA.

Una DANA puede permanecer parada varios días o «incluso moverse de manera opuesta al flujo zonal del oeste (lo que se denomina retrogresión)», afirman desde AEMET.

«No siempre que existe una DANA en la capas altas de la atmósfera las consecuencias son precipitaciones abundantes, con riadas e inundaciones», señala la meteoróloga de AEMET Delia Gutiérrez en el blog de la agencia. «Por el contrario», añade, «las DANA son una estructura relativamente frecuente en nuestras latitudes y, por suerte, la mayoría de ellas no llegan a ser tan noticiosas. Según explica, una DANA siempre conlleva inestabilidad, pero no aportará apenas precipitaciones si no tiene suficiente humedad, convergencias de viento u obstáculos orográficos que faciliten el ascenso.

