Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel volverá a vivir una noche de boxeo este sábado 16 de mayo, cuando se desarrolle la primera velada del año organizada por la Escuela de Boxeo “Los Guerreros de Catriel”, con fiscalización de la Federación de Río Negro de Boxeo.

La actividad tendrá lugar desde las 20 horas en el Salón del CEM 78 y contará con una cartelera compuesta por 14 peleas entre combates profesionales, amateurs y exhibiciones, con participación de púgiles locales y representantes de distintas ciudades de la región.

El combate de fondo profesional, pactado a seis rounds, tendrá como protagonista al catrielense Leo “El Soldado” Torrecilla, quien enfrentará al bonaerense Sergio “Chocolatito” Blanco. En el semifondo profesional se medirán Andrés “El Angelito” Gutiérrez y Brian Nogués, también representante de Buenos Aires.

En el plano amateur, la velada incluirá varios cruces destacados con presencia de boxeadores de Catriel, Rincón de los Sauces, Neuquén, Añelo, Cinco Saltos, Bariloche y San Martín de los Andes.

Combates amateurs destacados

Luján “La Gitana” Vilos (Catriel) vs. Florencia Mancilla (Bariloche)

Rocío “La Caperucita” Marti (Catriel) vs. Brisa “La Grandota” Garnica (Rincón de los Sauces)

Fabricio “El Duro” Vivanco (Catriel) vs. Thiago Rodríguez (San Martín de los Andes)

Ignacio “El Mago” Cisterna (Catriel) vs. Alejandro Cuenca (Rincón de los Sauces)

Francisco Luque (Catriel) vs. Miguel Adrián Llanquileo (Rincón de los Sauces)

Agustina López Estrada (Catriel) vs. Estrella Luna (Rincón de los Sauces)

Everet “El Tucu” Montenegro (Cinco Saltos) vs. Nicolás Fleitas (Neuquén)

Denis Rebolledo (Catriel) vs. Bautista Paez (Añelo)

La programación también incluirá exhibiciones especiales con jóvenes valores del boxeo local. Entre ellas se presentará Martina Roquer, considerada una de las promesas de la disciplina en Catriel, además de una participación especial de “Los Guerreritos de Catriel”.

Además, habrá dos exhibiciones amateurs a tres rounds:

Uriel Vázquez (Catriel) vs. Eros Rojas (Añelo)

Benicio “El Chiquito” Jara (Catriel) vs. Daniel “El Torito” Rodríguez (Catriel)

La organización informó que el evento tendrá carácter solidario, ya que lo recaudado será destinado al CEM 78 para la compra de artículos de limpieza y elementos para desayuno y merienda de los estudiantes.

Datos del evento

Fecha: Sábado 16 de mayo

Sábado 16 de mayo Hora: 20:00 hs

20:00 hs Lugar: Salón CEM 78 – Catriel, Río Negro

Salón CEM 78 – Catriel, Río Negro Organiza: Escuela de Boxeo “Los Guerreros de Catriel”

Escuela de Boxeo “Los Guerreros de Catriel” Fiscaliza: Federación de Río Negro de Boxeo

Las entradas pueden adquirirse en Tienda Catorce y a través de María Valeria Sombra al 2995-115771.