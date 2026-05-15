Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La víctima, un operario vinculado a la UOCRA que trabajaba en un ducto del área La Angostura Sur, fue encontrada por sus compañeros al iniciar la jornada laboral. La Justicia investiga las causas del hecho.

Un trabajador petrolero fue hallado sin vida este viernes por la mañana en un yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en un hecho que generó conmoción dentro del sector hidrocarburífero.

La víctima se desempeñaba como soldador en un ducto ubicado en el área La Angostura Sur, dentro del yacimiento Barrosa. Según trascendió, fueron sus propios compañeros quienes encontraron el cuerpo al llegar al lugar de trabajo durante el inicio del turno.

De acuerdo a las primeras informaciones, el operario habría sido hallado junto a un caño de gran tamaño, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible accidente laboral. No obstante, tampoco se descarta que el fallecimiento se haya producido por causas naturales, situación que deberá ser determinada mediante las pericias y la autopsia correspondiente.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía interviniente, que trabajó en el lugar junto a personal de Criminalística y efectivos policiales para intentar establecer cómo ocurrió el hecho.

Desde el gremio UOCRA manifestaron su preocupación por lo sucedido y señalaron que llamó la atención que nadie advirtiera la ausencia del trabajador al finalizar la jornada anterior.

La víctima era oriunda de la provincia de Buenos Aires y se encontraba alojada en la comarca petrolera mientras cumplía funciones para una empresa contratista vinculada a las tareas en el yacimiento.