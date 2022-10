Alerta: columnas de humo de volcán Chileno llegan a Argentina

La columna de humo que emanó el complejo volcánico chileno Nevados de Chillán este último domingo, es seguida de cerca por las autoridades de la provincia de Neuquén. Ubicado a la altura del norte provincial, durante las últimas horas se especuló con la llegada de cenizas a la región y se encendieron las alarmas por el incremento de la actividad.

No obstante, tanto fuentes gubernamentales como especialistas en el área, informaron que el pulso eruptivo registrado en el volcán chileno no afectará al territorio neuquino por el momento. En diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el vulcanólogo, Alberto Caselli, explicó que, más allá del aumento de la actividad sísmica y del movimiento de fluidos, el complejo ya se encuentra bajo alerta amarilla desde hace siete años.

“Es cierto que el volcán ha registrado explosiones de mayor envergadura en el último tiempo y que hay señales sísmicas vinculadas al movimiento de fluidos como el magma, pero se trata de un complejo que está hace varios años en actividad y que regularmente presenta estos pulsos eruptivos”, precisó el geólogo especializado en vulcanología, en diálogo con el programa Mejor de tarde.

El complejo, integrado por un total de 18 volcanes, se localiza en la Región del Ñuble, a la altura del norte de la provincia del Neuquén, en el lado argentino. Durante el domingo, desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile informaron que se había registrado un nuevo sismo en cercanías de la zona y reiteraron la alerta amarilla para la montaña.

Caselli precisó que la columna de humo emanada por Nevados de Chillan el día de ayer, solo alcanzó los 1800 m de altitud, una cifra que no le permitiría cruzar la Cordillera de los Andes y llegar a territorio argentino, como se había barajado en un principio. “Son columnas chicas si las comparamos con otras erupciones que tuvimos en la región”, agregó.

No obstante, la situación es seguida de cerca por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), organismo que se encuentra en permanente comunicación con sus pares chilenos. En esa línea, el geólogo señaló que la alerta amarilla solo da cuenta de movimientos sísmicos poco habituales en el volcán, a diferencia de las alertas naranja y roja que indicarían una situación de una gravedad mayor.

Por su parte, el titular de Defensa Civil de Neuquén, Martín Giusti, también conversó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias; y aseguró que “la alarma se generó en la región por una información equivoca, ya que la actividad del volcán solo afectaría a suelo chileno”.

“Las cenizas y el humo no cruzaron la frontera, por lo que no llegaron a complicar a la zona norte de la provincia. Tampoco se vieron afectadas las localidades de Caviahue y Copahue, ya que se necesitaría una columna mucho más alta y un viento más intenso”, detalló. Por último, el funcionario anticipó que desde el gobierno provincial se están realizando una serie de simulaciones en caso de una erupción mayor, las cuales mostraron que las cenizas solo caerían en el lado chileno ante el eventual suceso.

