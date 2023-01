Alerta estafas: una nueva modalidad se instaló en la región

¿Cómo se concreta la estafa?

El problema que se presenta en esta instancia, es que la víctima en realidad nunca participó de tal concurso, pero como Van de Genachte señaló, «ante esa posibilidad de que seamos beneficiados en un premio, caemos en el error» de escuchar al estafador y seguir sus instrucciones.

El embaucador entonces envía por mensaje un link para la descarga de una aplicación que conduce al usuario víctima al Play Store de nuestro celular o computadora, para descargar el programa denominado «TeamViewer», utilizado para acceder remotamente al dispositivo que está utilizando la víctima.

«La mayoría de nosotros tenemos aplicaciones bancarias o billeteras virtuales activas en nuestro celular y así se causa el perjuicio», indicó el comisario.

En resumen, los estafadores solicitan -luego de la instalación del programa- un código que otorga el programa al usuario, con el cual toman control del dispositivo totalmente, pudiendo acceder a contactos, archivos y toda aplicación instalada en el equipo. De poder acceder a cuentas, sustraerán el dinero, concretando así la estafa.

Por este motivo, la Policía la ha denominado «Estafa de TeamViewer». «En lo que va de enero, ya recibimos seis denuncias por hechos concretados, cuyo perjuicio total asciende a casi 2 millones de pesos», hizo saber Van de Genachte, quien además expresó que el accionar «es literalmente como que le damos nuestro teléfono al delincuente, como que le prestamos el celular un rato a estas personas».

Aunque las denuncias han crecido en estos últimos días, una vecina neuquina contó a LMN a mediados de diciembre que se había salvado de ser estafada con esta modalidad, cuando recibió un llamado de un falso empleado de Coto que le informaba que había ganado un premio.

¿Qué es TeamViewer?

«TeamViewer no es una aplicación maliciosa; no es ni más ni menos que una aplicación de escritorio remoto que se utiliza a diario en empresas para llevar adelante trabajos o para reparaciones, pero en este caso, es utilizada para causarnos un perjuicio económico», aclaró el comisario. Es por esto que la responsabilidad no se le puede endilgar a la compañía que la comercializa, ya que su utilidad original es totalmente legal y transparente, a diferencia de los delincuentes que recientemente encontraron la manera de usarla a su favor.

Además, el efectivo recalcó que la concreción de la estafa no depende sólo de la instalación del programa, sino también de que la víctima entregue el código para dar acceso a su dispositivo, paso clave para mantenernos a salvo.

«Las víctimas que entrevistamos contaban que veían como el teléfono se manejaba solo, veían cómo el cursor o las aplicaciones iban pasando solas», confió Van de Genachte sobre el momento en que los denunciantes se percataron de que sus equipos estaban siendo operados por un tercero.

¿Cómo cuidarnos de esta estafa?

Para evitar ser estafados a través de esta modalidad, son clave algunas cuestiones, como:

*Dudar de lo que nos informa un desconocido al teléfono y buscar maneras de corroborar lo que manifiesta, como comunicarnos por los canales oficiales con la entidad supuestamente involucrada (bancos, empresas de telefonía, etc.)

*No acceder a links que nos envían desconocidos

*Si la estafa se encuentra en proceso y nos percatamos, apagar inmediatamente el equipo y luego intentar prenderlo e inmediatamente desinstalar el programa.

¡Ojo con los correos!

Por otro lado, el jefe de Delitos Económicos señaló que las estafas por phishing también continúan en auge y es importante mantenernos alerta ante ellas. Estas actúan a través de emails que llegan a las casillas de las potenciales víctimas manifestando la necesidad de actualizar la información de cuentas o deudas en ciertos servicios; como tarjetas de crédito, canales de pago como Mercado Pago o servicios como Netflix.

Los correos electrónicos respetan la misma estética de la entidad a la cual dicen representar y cuentan con botones que redireccionan al usuario a una página falsa destinada a grabar nuestros datos de ingreso a la cuenta involucrada, también con el fin de generar perjuicios económicos.