Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Fuerza Rionegrina y Federal realizó anoche en Cinco Saltos la presentación de su octava sede partidaria en Río Negro, en un acto que convocó a unas 4.000 personas y marcó un hecho político de fuerte impacto para la localidad y para el Alto Valle.

La actividad se desarrolló en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en pleno centro de la ciudad. Desde la tarde comenzaron a llegar vecinos de distintos barrios de Cinco Saltos y de localidades de la región, entre ellas Catriel, General Roca, Allen, Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio, Cipolletti y Fernández Oro.

La convocatoria reunió a familias, trabajadores, jóvenes, mujeres, adultos mayores y vecinos de diferentes sectores de la comunidad. La presencia masiva transformó la inauguración de la sede en una demostración pública de acompañamiento a la nueva fuerza política, impulsada desde el mundo del trabajo y con fuerte presencia territorial en Río Negro y Neuquén.

El acto tuvo como principales oradores al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; al secretario general adjunto, Ernesto Inal, nacido en Cinco Saltos; y al presidente de Fuerza Rionegrina y Federal, Fernando Valenzuela.

Durante su discurso, Inal apeló a su historia personal y a su vínculo con la ciudad. Recordó que hace 25 años dejó Cinco Saltos en busca de oportunidades laborales, en un contexto marcado por el cierre de Indupa y la pérdida de actividad productiva. “Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, expresó, al destacar su pertenencia a la ciudad y su formación política y sindical en Rincón de los Sauces.

El dirigente planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de Cinco Saltos y de atender demandas centrales de la comunidad, especialmente en materia de salud, empleo y desarrollo local. También recordó una experiencia personal durante la pandemia, vinculada a la muerte de su padre por falta de oxígeno en una clínica de la ciudad. “A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno. Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”, expresó Inal, al remarcar la importancia de fortalecer la asistencia sanitaria.

“No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar la voz”, afirmó Inal. En ese marco, convocó a los vecinos y a los jóvenes a participar activamente en la construcción política del espacio: “Los candidatos van a ser ustedes. Quiero ver a mi pueblo de pie y luchando por lo que le corresponde”.

Marcelo Rucci, por su parte, sostuvo que Fuerza Rionegrina y Federal nace desde el sector petrolero, pero con una vocación de representación más amplia. “Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante los vecinos presentes.

El secretario general destacó que el nuevo espacio busca promover la participación ciudadana, fortalecer la militancia territorial y abrir lugares de decisión para trabajadores, jóvenes y vecinos de la provincia. En ese sentido, retomó el lema que identifica a la fuerza en Río Negro: “Anímate a soñar”, y lo vinculó con la posibilidad de construir una alternativa política desde la organización y el compromiso comunitario.

“No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’”, expresó Rucci, al remarcar que el objetivo es que los propios vecinos sean protagonistas de las transformaciones que necesita la localidad.

En otro tramo de su discurso, Rucci anunció una serie de compromisos para Cinco Saltos. Informó que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta complejidad para la localidad, destinada a asistir a cualquier vecino que la necesite. Además, anticipó proyectos para construir un centro de salud, una sede sindical, una farmacia y un salón de usos múltiples.

“La salud no tiene gremio ni color político”, remarcó el dirigente.

Rucci también hizo referencia al desarrollo hidrocarburífero que se proyecta en Río Negro y subrayó la necesidad de capacitar a los trabajadores de la provincia para que puedan acceder a los puestos que genere la actividad. En esa línea, planteó que la formación laboral será un eje central para acompañar el crecimiento productivo de la región.

La presentación de Fuerza Rionegrina y Federal en Cinco Saltos cerró con una fuerte participación de vecinos, militantes y familias que permanecieron en el lugar incluso después de finalizado el acto. La apertura de la sede consolidó la presencia del espacio en Río Negro y dejó planteado un mensaje político hacia el Alto Valle: fortalecer la organización territorial, ampliar la participación ciudadana y construir una alternativa con base en el trabajo, la comunidad y la identidad rionegrina.

“Vamos por Cinco Saltos, vamos por Río Negro”, fue las consignas que marcó el cierre de la jornada.