Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La pasión por el fútbol infantil vuelve a decir presente en Catriel. Este sábado 16 de mayo se pondrá en marcha una nueva edición del Torneo Apertura de la Liga Municipal Infantil 2026, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Catriel.

El certamen marcará el regreso de cientos de niños y niñas a las canchas, en una jornada donde el deporte, el compañerismo y la diversión serán los grandes protagonistas. Familias, amigos y vecinos acompañarán una vez más a los pequeños futbolistas que comenzarán a transitar una nueva temporada llena de ilusiones y aprendizaje.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse al Predio Don Lobos para disfrutar de una jornada deportiva y alentar a los distintos equipos que formarán parte del campeonato.

La actividad comenzará desde las 10 de la mañana y promete una intensa jornada de fútbol infantil, en un espacio pensado para compartir en familia y seguir fortaleciendo el deporte local.

Datos de la jornada