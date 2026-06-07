Catriel: asisten a familias afectadas por el clima

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Durante la jornada de este domingo, la Intendente Municipal y equipo de gobierno recorrieron la ciudad para acompañar a las familias afectadas por las lluvias y las bajas temperaturas.

En el marco del operativo de contingencia, se realizó la entrega de leña, módulos alimentarios, abrigo y nailon para colaborar con quienes más lo necesitan en este contexto climático.

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Hubo al menos tres familias evacuadas y varias asistencias.

“Seguimos trabajando con compromiso, cercanía y responsabilidad, porque entendemos que en los momentos más difíciles es cuando más presente debe estar el Estado”, publicó la Intendente en sus redes sociales.



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