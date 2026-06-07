Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Junta Vecinal advirtió sobre la intervención de ejemplares en uno de los principales espacios verdes de Catriel y reclamó mayores controles para proteger el patrimonio ambiental de la ciudad.

La Junta Vecinal del Barrio Parque YPF expresó su enérgico repudio ante la tala de árboles realizada sin autorización en distintos sectores del parque durante los últimos días, una situación que generó preocupación entre vecinos y referentes barriales por el impacto ambiental que puede ocasionar.

Los vecinos remarcaron que el Barrio Parque YPF constituye el principal pulmón verde de Catriel, un espacio de gran valor ambiental que contribuye a la generación de oxígeno, la regulación de la temperatura y la calidad de vida de toda la comunidad.

Señalaron además que actualmente no corresponde la realización de tareas de poda en el sector y que este tipo de intervenciones no cuentan con autorización. Asimismo, destacaron que el parque atraviesa dificultades vinculadas al estrés hídrico y que el crecimiento de nuevos ejemplares demanda un importante esfuerzo de mantenimiento y conservación.

“Barrio Parque YPF es el pulmón verde de la localidad. No es época aún de poda y la misma no está autorizada en este sector de la ciudad. Por el contrario, es un lugar donde cuesta mucho mantener el crecimiento de nuevos árboles”, expresaron desde la Junta Vecinal.

Ante este escenario, solicitaron a las autoridades municipales reforzar los controles para evitar nuevas acciones que puedan afectar el arbolado urbano y el equilibrio ambiental del sector.

Finalmente, hicieron un llamado a la reflexión y al compromiso ciudadano para preservar uno de los espacios verdes más emblemáticos de Catriel. “Protejamos nuestro pulmón verde”, concluye el comunicado difundido por la Junta Vecinal del Barrio Parque YPF.

MUNICIPIO HARA LA DENUNCIA

La Secretaria de Medio ambiente del municipio dijo que harán la denuncia correspondiente.

«Ni bien nos enteramos fuimos con inspección y ya no había nadie», expresó Paloma Magrath