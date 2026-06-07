Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Un efectivo operativo cerrojo coordinado por la Policía de La Pampa permitió desarticular la maniobra delictiva de una pareja que se había retirado de un alojamiento de La Reforma llevándose la ropa de cama. Los elementos sustraídos fueron recuperados íntegramente gracias al cruce de datos y las cámaras de videovigilancia en las rutas provinciales.

El hecho delictivo se registró en horas de la mañana de este viernes en el «Hospedaje El Desierto». Según la información brindada por la Comisaría Departamental de La Reforma (Unidad Regional IV), los involucrados se encontraban registrados como huéspedes ocasionales y aprovecharon un descuido de la propietaria para marcharse con un botín particular: dos acolchados de dos plazas, dos acolchados de una plaza, varias toallas y toallones de la cabaña.

Alrededor de las 11:00 horas, la damnificada descubrió el faltante y radicó la denuncia formal. Para facilitar el rastreo, aportó un dato clave: el comprobante de la transferencia realizada a una billetera virtual a nombre de una mujer, junto con las características del automóvil en el que se movilizaban.

Con la información del rodado, la fuerza de seguridad activó una alerta en los puestos viales. El primer indicio se obtuvo en el Puesto Caminero de Chacharramendi, cuyas cámaras de videovigilancia (CCTV) registraron el paso del auto sospechoso.

De inmediato se dio aviso al Puesto Caminero de Victorica (Unidad Regional I), donde los efectivos montaron un retén, lograron interceptar el vehículo y aprehendieron a la pareja de manera preventiva.

Bajo una investigación por «hurto simple», el fiscal a cargo de la causa, Dr. Hurtado, ordenó la requisa del automóvil en la Comisaría Departamental de Victorica. El procedimiento resultó positivo, hallándose en el habitáculo la totalidad de la ropa blanca denunciada.

Finalmente, la pareja fue notificada en libertad y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Colonia 25 de Mayo. Los elementos recuperados fueron reconocidos por la propietaria del hospedaje y se tramita su restitución definitiva