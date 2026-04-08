Catriel: cuatro meses de preventiva para «La chuky»

La conocida delincuente fue detenida hoy y trasladada a un centro penitenciario del Alto Valle. Le dictaron cuatro meses de prisión preventiva.

Su última andanza fue la semana pasada en una despensa del barrio Santa Cruz cuando con tres cómplices violentaron una reja y robaron mercadería y dinero. Está acusada de “robo en poblado y en banda” . La mujer acumula varias causas lo que complicaría su situación.

“La Chuky” se hizo conocida cuando protagonizó varios hechos delictivos junto a otra mujer que purga condena de un año en una comisaría del Alto Valle. A ambas se las acusaba de utilizar la modalidad “Viudas Negras” que consistía en seducir, adormecer y robar a las víctimas. Además integró varias bandas que asolaron a los barrios de la ciudad robando todo lo que encontraban a su paso, aprovechando descuidos e ingresando a robar a viviendas o vehículos.

La detención se produjo hoy en Catriel y la acusación por parte de la Fiscal Marchetti la llevará a juicio dentro de cuatro meses y podría recibir condena efectiva si se aplica la Ley de Reincidencia.

Junto a la nombrada, también se trasladó a otro cómplice que también participó del robo a la despensa de Barrio Santa Cruz quién enfrenta los mismos cargos.

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Ocurrió este miércoles en horas de la noche en calle San Juan 1.270 de Barrio Santa Cruz. Al menos cuatro personas violentaron una reja, rompieron vidrios y se llevaron bebidas y alimentos. La policía llegó en el momento en que huían con el motín y los detuvo. Se trataría de dos mujeres y dos hombres.

La gente está indignada en el barrio ya que los ladrones son muy conocidos y roban todo lo que encuentran a su paso.

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La gente está indignada en el barrio ya que los ladrones son muy conocidos y roban todo lo que encuentran a su paso.

En este caso, la víctima fue una vecina de los delincuentes que viven a una cuadra de la despensa. “Nos da mucha bronca, esta gente tiene un negocito que vive al día. La luchan como todo el mundo que quiere trabajar honestamente y vienen estos rateros y drogadictos a joderle la vida”, dijo un hombre muy molesto