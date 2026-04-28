Catriel: piden que la Cámara de Comercio llame urgente a asamblea

Un grupo de comerciantes de la localidad se encuentra reuniendo firmas para exigir un llamado a asamblea a las autoridades de la Cámara de Comercio. “Hemos solicitado los balances hasta el cansancio”, expresan

La solicitud reúne una importante cantidad de firmas y apunta a que se cumpla con la última promesa de llamado a asamblea, que en principio estaba previsto para el 15 de diciembre de 2025.

“Venimos pidiendo esto hace más de un año y no hay respuestas. Exigimos a quién ejerce la presidencia de la Cámara de Comercio (Adrián Otero), que cumpla con la palabra. Llame a asamblea, presente los balances y se elija una nueva comisión”, dijeron

“Exigimos una pronta respuesta aunque sea por los medios ya que personalmente es imposible”, finalizaron

Desde mediados de 2025 se comenzó a hablar de la posibilidad de elegir una nueva comisión y activar a la institución. Se armaron grupos de trabajo e incluso hasta se reunieron varios socios para participar y armar listas para la nueva comisión. Pasado el tiempo no se habló más del tema y tampoco se convocó a reuniones.