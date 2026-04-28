Ruta 151: se desprendió un caño de un camión e impactó a otro vehículo. Un herido

Un camión circulaba por la ruta 151 cargado con caños provocó un accidente al desprenderse parte de la carga. Una persona resultó herida.

Según se pudo saber, ocurrió en el kilómetro 124 cerca de Catriel cuando el vehículo de transporte circulaba en sentido Norte – Sur. En igual dirección lo hacía un una camioneta que transportaba a operarios petroleros de la empresa “Tango Energy”.

Producto del estado de la ruta y la falta de seguridad en la carga, se desprendió uno de los caños e impactó en el vehículo menor ingresando por el parabrisas e hiriendo a un trabajador.

Se activó el protocolo de seguridad y el hombre fue trasladado a la clínica Juan Domingo Perón de Catriel.

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