Catriel consolida su crecimiento deportivo bajo la gestión de Daniela Salzotto

Política deportiva local-Catriel-Con una fuerte inversión en inclusión, infraestructura y acompañamiento, la gestión de la intendenta Daniela Salzotto posiciona al deporte como una política pública estratégica y motor de desarrollo en Catriel. (www.infosports.com.ar )

Desde el inicio de la gestión de la intendenta Daniela Salzotto, la Municipalidad de Catriel ha impulsado una política deportiva sostenida, con eje en la inclusión, el desarrollo social y el acompañamiento a deportistas locales, consolidando a la ciudad como una de las más activas de la región en materia deportiva inclusiva.

Uno de los pilares centrales ha sido la generación y fortalecimiento de espacios deportivos que, en muchos casos, han evolucionado hasta consolidarse como verdaderas instituciones. En ese marco se destaca la creación y desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, un ámbito de formación que no solo promueve la práctica deportiva desde edades tempranas, sino que también cumple un rol clave en la contención social y el crecimiento integral de niños y niñas.

A su vez, las Escuelas Deportivas Municipales continúan ampliando su alcance con una oferta diversa que incluye disciplinas tradicionales como tenes de mesa, fútbol, vóley, básquet y handball, junto a nuevas propuestas como el pádel municipal, respondiendo a la demanda actual y diversificando las opciones para la comunidad.

La gestión también ha puesto un fuerte énfasis en el trabajo articulado con instituciones y escuelas deportivas locales, brindando colaboración económica, logística y operativa. Este acompañamiento se traduce en aportes concretos como asistencia con maquinaria, acondicionamiento de espacios deportivos, organización de eventos y respaldo institucional, fortaleciendo así el entramado deportivo de la ciudad.



En el plano competitivo, el municipio ha sostenido políticas activas de apoyo a deportistas locales, facilitando recursos para viajes, hospedaje y participación en competencias fuera de la localidad.

En cuanto a la organización de eventos, Catriel ha experimentado un crecimiento sostenido en su calendario deportivo. Sin ir más lejos la reciente realización de la primera Carrera Nocturna 2026 marcó un hito dentro de la agenda local con proyección regional como el Desafío de la Cruz (Trail), consolidando una propuesta que combinó deporte, recreación y una importante convocatoria

En paralelo, el municipio ha acompañado de manera activa eventos organizados por el sector privado, fortaleciendo la articulación público-privada.

El impacto del turismo deportivo se refleja en el movimiento que generan estas actividades en sectores como la gastronomía, la hotelería y el comercio. Un ejemplo concreto es el acompañamiento al Rally Regional dentro del calendario de la Asociación Volantes General Roca (AVGR), atrayendo visitantes y posicionando a la ciudad dentro del circuito automovilístico regional.

Otro aspecto relevante de la gestión ha sido el reconocimiento constante a deportistas locales, destacando sus logros y promoviendo el sentido de pertenencia.

En este contexto, la gestión de Daniela Salzotto ha consolidado una visión del deporte como herramienta de inclusión, salud y desarrollo, integrando formación, competencia, recreación y turismo en una política pública sostenida en el tiempo.

