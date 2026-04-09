Catriel presentó una propuesta para asignación de regalías

La intendente Salzotto, presentó ayer una propuesta denominada “Ecuación de asignación de índices de coparticipación por regalías hidrocarburíferas”, elaborada por ese municipio petrolero que incorpora variables como la producción efectiva, la cercanía a los pozos mediante coordenadas geográficas, la densidad de perforaciones y el pasivo ambiental. También anunció que se avanzará en una presentación por resarcimiento histórico ante la provincia.

Catriel concentra aproximadamente el 65% de los pozos activos e inactivos de la provincia, lo que implica un impacto territorial y ambiental, situación que no se ve reflejada en la propuesta de distribución de regalías hidrocarburíferas impulsado por la Secretaría de Energía de Río Negro.

La jefa comunal indicó -en un encuentro donde presentó la propuesta ante un auditorio local, con la presencia de autoridades municipales, legisladores e intendentes- que “la causa de las regalías no es la causa de un partido político, es la causa de Catriel” y destacó la importancia de mantener informada a la comunidad en cada instancia del proceso de negociación que se lleva con la provincia.

Este modelo busca garantizar una distribución más equitativa, basada en criterios técnicos y medibles, evitando discrecionalidades y contemplando la realidad productiva e histórica de cada territorio.

Además, se dejó en claro que el tema de la distribución de regalías es una definición que impacta en todos los municipios productores y que debe abordarse con criterios técnicos y diálogo teniendo en cuenta la distribución general de los recursos y su impacto en cada localidad.

En este sentido, las autoridades municipales afirmaron que el debate de ayer volvió a poner en el centro del debate la necesidad de defender los recursos de Catriel en un marco de unidad, participación comunitaria y búsqueda de consensos.