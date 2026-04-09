Tenis de mesa: Ignacio Serra clasificó a los Juegos Patagónicos y a la Araucanía 2026

El tenis de mesa de Catriel suma una nueva noticia destacada de la mano de Ignacio Serra, jugador de la Escuela Municipal, quien logró su clasificación a los Juegos de Integración Patagónicos y a los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026.

El pasado 31 de marzo, en la ciudad de Viedma, el deportista catrielense se quedó con el primer selectivo provincial tras una actuación sobresaliente. Serra ganó todos sus encuentros con autoridad por 3-0 y coronó la jornada con una final electrizante, en la que revirtió el marcador para imponerse 3-2 frente a Ignacio Gauna, representante de Bariloche.

Este resultado no solo confirma su gran presente deportivo, sino que además le permite volver a representar a Catriel y a la provincia de Río Negro en competencias de primer nivel, consolidándose como uno de los principales exponentes del tenis de mesa regional.

Con este logro, Ignacio Serra reafirma el crecimiento sostenido de la disciplina en la localidad y se prepara para afrontar nuevos desafíos en el plano patagónico e internacional, llevando una vez más el nombre de Catriel a lo más alto del deporte.