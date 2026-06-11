Catriel: que miseria che!!! robó un kiosco con un picaporte y lo atraparon





Ocurrió este jueves cerca de las 05:00 hs en Avda San Martin al 100, a metros de la Municipalidad. El ladrón quedo a disposición de la justicia.

Un hombre ingreso al Kiosco Renacer esta madrugada y bajo amenazas con un arma se llevo un magro botín (26.300 $).

Según se pudo saber, seria la segunda vez que el hombre robaba en el mismo comercio. Se puede observar en las cámaras del local que ingresa encapuchado exigiendo el dinero de la caja mientras pedía al empleado que ingrese al baño y no lo mire. Toma el dinero de la caja y unas bebidas y sale. Cuando se va, el trabajador del comercio se percata que en la mano tenia un picaporte por lo que sale con un cuchillo y lo reduce. Los taxistas de enfrente lo ayudan a contenerlo hasta la llegada de un móvil policía que se acerco casi en forma inmediata y se llevo al delincuente.





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