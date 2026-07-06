La Coope lanza un nuevo concurso fotográfico «Oficios»

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Después de dos ediciones consecutivas con gran convocatoria, La Coope lanza el Concurso Fotográfico 2026 con una nueva consigna: «Oficios».

Desde el 1 al 31 de julio, fotógrafos y fotógrafas mayores de 18 años que vivan dentro de la zona de influencia de la Cooperativa Obrera podrán presentar una imagen inspirada en el trabajo y el saber hacer.

El oficio es mucho más que una tarea técnica: es expresión de humanidad, esfuerzo, conocimiento y dignidad.

A lo largo de la historia, el trabajo ha sido entendido no solo como medio de subsistencia, sino como el vehículo a través del cual las personas construyen su identidad, su comunidad y su lugar en la sociedad.

Para el movimiento cooperativo, los oficios representan el motor de la autogestión y del trabajo genuino. Este concurso invita a captar esa esencia a través de la fotografía, convocando a participantes aficionados y profesionales.

COMO PARTICIPAR

Cada persona podrá enviar una fotografía relacionada con la temática, en color o monocromo, a través del formulario que se publicará en: www.cooperativaobrera.coop y en las redes sociales de Cultura de La Coope (Facebook: /CulturadeLaCoope – Instagram: @culturadelacoope).

CARACTERISTICAS TECNICAS

  • Formato JPG
  • Peso máximo 2000 KB
  • Dimensiones: hasta 1920 px de ancho (horizontal) o 1080 px de alto (vertical)
  • Preferentemente color sRGB
  • Sin ninguna identificación ni marca sobre la imagen; el nombre del archivo debe ser el título de la fotografía (ej.: «PANADERO.JPG»

) • No se aceptarán imágenes generadas por inteligencia artificial Recepción de obras del 1º al 31 de julio de 2026, hasta las 23:59 hs. Categoría: Color y/o Monocromo Modalidad: Virtual Participación: libre y gratuita

PREMIOS

  • Primer Premio: $1.000.000 • Segundo Premio: 1 Tablet Lenovo Tab Plus 11,5″ Android 128 GB • Tercer Premio: $500.000
  • 17 Menciones de Honor • Diplomas del 21º al 40º lugar Los resultados se darán a conocer a partir del 24 de agosto de 2026 a través de la página web de la Cooperativa Obrera y de las redes sociales de Cultura de La Coope.

El jurado está compuesto por tres destacados referentes de la fotografía: Gustavo Pirola, Jorge Tirabasso y Gustavo Kin, quienes evaluarán tanto la aproximación al tema propuesto como los aspectos técnicos de cada obra.

Las fotografías premiadas y mencionadas formarán parte de una muestra impresa de 20 obras, que se exhibirá en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping del 21 de septiembre al 4 de octubre, y de una **muestra virtual** de 40 obras, disponible a partir del 5 de octubre de 2026 en www.cooperativaobre ra.coop, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Cooperativa Obrera



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