Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Un importante avance tecnológico comenzó a utilizarse en la provincia y promete transformar la forma en que las personas con diabetes controlan su enfermedad. Se trata de un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa que incorpora Inteligencia Artificial para anticipar posibles episodios de hipoglucemia y brindar mayor seguridad a los pacientes.

La médica diabetóloga Lorena González López, quien durante varios años ejerció su profesión en Catriel y actualmente desarrolla su actividad en Neuquén, explicó que esta innovadora tecnología utiliza algoritmos predictivos capaces de analizar el comportamiento de la glucosa y emitir alertas con hasta 30 minutos de anticipación ante una posible baja de azúcar en sangre.

Además de mostrar los niveles de glucosa en tiempo real, el sistema permite conocer la tendencia que seguirán los valores durante las próximas horas, facilitando la toma de decisiones y reduciendo el riesgo de complicaciones, especialmente durante la noche.

La especialista remarcó que este avance representa un cambio significativo en la calidad de vida de las personas con diabetes, ya que ofrece mayor tranquilidad tanto a los pacientes como a sus familias. Entre sus beneficios, permite compartir la información en tiempo real con profesionales de la salud y personas de confianza para un seguimiento más seguro y personalizado.

La incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial marca un nuevo paso en la medicina de precisión, ofreciendo tratamientos cada vez más personalizados y un mejor control de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo