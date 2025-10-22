Catriel y 25 de Mayo se movilizan una vez más por la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

A tres meses de la tragedia que enlutó a las comunidades de 25 de Mayo y Catriel donde murieron cuatro personas en un accidente de tránsito, ambas comunidades se movilizarán este jueves 23 de Octubre a la torre de acceso a Catriel, Km 132 de la Ruta 151. Pedirán una vez más la urgente intervención del gobierno nacional para dar solución a la problemática que afecta no sólo a estas comunidades, sino a toda persona que transita por esta ruta tan importante entre el Norte y el Sur del País.

La Ruta Nacional 151 es el principal acceso a Catriel y una vía estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta. Su deterioro, la falta de mantenimiento y de señalización han convertido el tránsito diario en un riesgo constante.

Durante los últimos años, el Municipio de Catriel ha sostenido un reclamo constante ante los organismos nacionales responsables del mantenimiento de esta traza. En una continua actividad de gestión y movilización, el gobierno local impulsó pedidos formales, reuniones y acciones de concientización que buscaron visibilizar el problema ante las autoridades competentes y la opinión pública.

Los informes de tránsito elaborados por el área local muestran un flujo promedio de casi 400 vehículos en menos de dos horas, la mayoría vinculados a la industria petrolera. En este contexto, los riesgos se multiplican, especialmente para los conductores que desconocen el estado del asfalto o las irregularidades del trazado.

Ante la inacción nacional y la disolución de Vialidad, la gestión de Daniela Salzotto decidió no esperar respuestas: con recursos propios y acompañamiento de Policía Vial, Tránsito y Protección Civil, el municipio realizó seis planes de bacheo en los tramos más críticos, priorizando la seguridad de la comunidad.

Mientras el Gobierno Nacional apela el fallo judicial que lo obliga a reparar la ruta, Catriel continúa impulsando gestiones y articulando con la provincia y otros municipios para exigir el cumplimiento de la sentencia.

Catriel sostiene un reclamo justo: el derecho a transitar una ruta segura y a participar del desarrollo energético del país con infraestructura y respeto federal.