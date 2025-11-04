choque frontal deja al menos dos heridos » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este martes cerca de las 07:00 hs en el kilómetro 98 cerca de La Escondida (a unos 40 kilómetros de Catriel). Dos vehículos chocaron en forma frontal. Dos personas resultaron con heridas de consideración.

Según trascendió, los autos involucrados son un Toyota “Etios” conducido pro una mujer de Catriel que circulaba hacia el Alto Valle y un auto Citroen “Picasso” que viajaba de Sur a Norte. Se decsonoce si hubo otros vehículos involucrados.

En el lugar trabaja personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y Hospital “Cecilia Grierson”.

Noticia en desarrollo….