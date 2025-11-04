Franco Herrera brilló en Rosario y se consagró Campeón Nacional de Pádel Adaptado » Catriel25Noticias.com

El deportista rionegrino Franco Herrera cerró un año excepcional al coronarse campeón del Rosario Open – Copa Royal Pádel, uno de los torneos más importantes del Circuito Nacional de Pádel en Sillas de Ruedas 2025. El certamen se disputó durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre en las instalaciones del Rosario Arena Sports, y reunió a catorce parejas de todo el país, con representantes de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja y Santa Fe. (www.infosports.com.ar)

Junto a su compañero Alfonso Wooley, Herrera logró una sólida actuación que culminó con una victoria contundente en la final ante la dupla conformada por Guillermo Camusso y José Luis Castricini, con parciales de 6-1 y 7-5. Este triunfo no solo significó el título del torneo, sino también la consagración de Herrera como Campeón Nacional del Circuito 2025, gracias a su destacada regularidad a lo largo de la temporada, en la que conquistó múltiples fechas.

“El domingo 19 salí campeón argentino del Main Draw en Rosario. En enero y febrero había ganado el Second Draw, y esta vez pudimos vencer a todos los integrantes de la Selección Argentina, quienes representaron al país en el último mundial en España”, expresó el jugador con orgullo tras la final.

El Rosario Open fue la sexta y última fecha del calendario oficial de la disciplina, y funcionó como antesala del Máster Nacional, que reunirá a las ocho mejores parejas de Argentina en diciembre en Buenos Aires.

Pero el calendario de Franco no se detiene: el próximo 15 y 16 de noviembre viajará a Comodoro Rivadavia, donde disputará las semifinales de la 3ª división del Campeonato Nacional de Básquet en Sillas de Ruedas, demostrando su versatilidad y compromiso con el deporte adaptado.