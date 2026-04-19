MTB-La Comarca marcó el ritmo en el Rally Alta Tensión 2026

-Más de 350 ciclistas compitieron en San Patricio del Chañar en un circuito técnico y exigente. Catriel y 25 de Mayo tuvieron una actuación sobresaliente, con múltiples podios y presencia destacada en las clasificaciones generales. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

San Patricio del Chañar fue escenario de una nueva edición del Rally Alta Tensión, una de las competencias más convocantes del calendario regional de mountain bike. Con más de 350 participantes, el trazado presentó un desafío marcado por el viento, la barda y sectores de alta complejidad técnica, que exigieron al máximo a cada competidor.

En ese contexto, la delegación de Catriel como en años anteriores volvió a demostrar su crecimiento competitivo, logrando ubicarse en los principales puestos de distintas categorías y consolidando un presente deportivo de alto nivel.

En la categoría competitiva, Maira Inostroza tuvo una actuación sobresaliente al quedarse con el primer lugar en su división, además de finalizar segunda en la general femenina, demostrando un momento espectacular siendo una de las mejores representantes catrielenses en cada evento de MTB . También se destacó Romina López, quien ganó su categoría, fue tercera entre las damas y 65° en la general de ambos sexos. Romina viene siendo al igual que Maira, probablemente las dos mejores ciclistas ne la rama femenina, donde más allá del exitismo pelean codo a codo en cada podio.

Entre los varones, Facundo Alonso se adjudicó el primer puesto en su categoría y finalizó 34° en la general. Pablo Molina, por su parte, alcanzó el tercer lugar en su división y se ubicó 28° en la clasificación general. Claudio Urquiza también subió al podio con un tercer puesto en su categoría, logrando un destacado 11° lugar en la general.

El rendimiento colectivo se completó con Brian Alaniz (4° en su categoría y 30° en la general), Vince Montiel (16° en su división y 58° en la general) y Carlos Díaz (13° en su categoría y 71° en la general).

En la categoría promocional, la performance de los representantes de la comarca también fue protagonista. Mayra Escalona y Carina Bustos lograron el primer puesto en sus respectivas categorías, mientras que Natalia Pavez finalizó segunda. En tanto, Rafael Reyes cerró su participación con un tercer lugar en su categoría en lo que fue su debut en la disciplina.

La presencia de 25 de Mayo también dejó resultados positivos, especialmente en la rama femenina. Emilia Lihour de gran presente alcanzó el segundo puesto en su categoría, mientras que Daiana Zúñiga se ubicó tercera. Lis Canteros, en tanto, finalizó en el cuarto lugar de su división, completando una sólida actuación.