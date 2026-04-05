Choque y muerte en la Ruta 22: confirman fecha de juicio

La Justicia volvió a revisar la situación de Axel Adrián Araneda y rechazó el pedido de su defensa para cambiar la medida cautelar. Consideró que el riesgo de fuga sigue vigente y que el proceso ya tiene un horizonte cercano, con un juicio previsto para junio.

sta semana, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda al concluir que no aparecieron elementos nuevos que permitan modificar la medida y que los riesgos procesales continúan vigentes.

La revisión se dio a partir de un planteo de la defensa, que buscó alternativas a la detención, como presentaciones periódicas o monitoreo electrónico. Sin embargo, la jueza entendió que el peligro de fuga señalado por la fiscalía no se modificó, y que el avance de la causa refuerza la necesidad de sostener la cautelar.

En ese punto, incorporó un dato clave: el juicio ya tiene una fecha probable para junio de 2026, lo que marca un escenario cercano de definición y sostiene la lógica de mantener al imputado detenido hasta esa instancia.

El caso investiga el choque ocurrido en noviembre del año pasado sobre la Ruta 22, a la altura de Allen, en el que murieron cuatro personas. La fiscalía sostiene la imputación por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas y el exceso de velocidad, mientras que el agravante por consumo de alcohol quedó descartado tras los estudios realizados.

Además, entre los fundamentos que se mantienen para sostener la preventiva, se valoran los antecedentes del imputado y su capacidad económica, elementos que —según la acusación— podrían facilitar una eventual fuga.

A ese escenario se sumó en los últimos días un hecho que volvió a poner en foco la situación procesal: durante un motín ocurrido en la Comisaría Tercera, Araneda fue notificado en una causa por tentativa de evasión, lo que reforzó la postura de la fiscalía respecto de los riesgos.

Con este nuevo análisis, la Justicia confirmó la medida cautelar en los mismos términos en que había sido dispuesta el 20 de marzo, por lo que Araneda continuará detenido mientras avanza la causa hacia el juicio.