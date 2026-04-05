Río Negro: mapa actualizado de radares en rutas y ciudades

Los controles de velocidad están distribuidos en rutas nacionales y zonas urbanas. Qué tener en cuenta para evitar multas y circular con mayor seguridad.

En Río Negro se actualizó el mapa de radares con la ubicación de los controles de velocidad en rutas y ciudades, en el marco de un sistema que combina dispositivos provinciales y municipales.

Actualmente, en las carreteras rionegrinas conviven cinemómetros de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), radares municipales y controles ubicados en ejidos urbanos, lo que exige a los conductores prestar especial atención a la señalización y a los límites de velocidad.

Según la normativa vigente, todos los dispositivos deben estar homologados por el INTI. En el caso de los controles provinciales, las multas se calculan en base al precio del combustible en Viedma, mientras que los municipios aplican sus propios valores.

Dónde están los radares

Ruta Nacional 22

Río Colorado (km 859)

Darwin

Villa Regina (km 1127 y 1134)

Cervantes (km 1160,5)

Ruta Nacional 151

Cipolletti (km 4)

Cinco Saltos (km 11,8)

Contralmirante Cordero

Sargento Vidal (km 33)

Ruta Nacional 40

Dina Huapi

Bariloche (incluye avenidas como Bustillo, Pioneros y Esandi)

El Bolsón

Rutas 3, 250 y 251

Viedma (km 965)

Sierra Grande (km 1263,5 y 1265)

Lamarque (km 269)

General Conesa

Desde los organismos de seguridad vial recomiendan respetar los límites de velocidad, prestar atención a la cartelería y verificar el estado de las rutas antes de viajar.

El objetivo de estos controles es reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en puntos críticos de la provincia.

(Agenda Abierta)