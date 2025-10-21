Con una inversión millonaria, comienzan trabajos en la ESRN n° 78 » Catriel25Noticias.com

El Coordinador local de Educación, Marcelo Bustos, confirmó en diálogo con Radio Alas el inicio formal de las obras de refacción integral en la Escuela Secundaria N°78, tras la firma del acta de inicio junto al subsecretario de Infraestructura Gustavo Nogués, el gerente de la empresa Cuma —adjudicataria de la obra— y el equipo directivo del establecimiento.

“Hace unos 15 días firmamos el acta de inicio con el subsecretario Nogués y el equipo de la escuela. Ya hoy la empresa está llegando para instalar el obrador y comenzar con las tareas”, señaló Bustos.

Refacciones integrales y mejoras edilicias

La obra, largamente solicitada por la comunidad educativa, contempla la reparación completa de las cubiertas externas e internas, afectadas por filtraciones y problemas ocasionados por las lluvias. “Además del techo, se aprovechará para realizar mejoras generales en mampostería, revoques, pintura y la construcción del playón que conecta el SUM con la escuela”, detalló el funcionario.

El proyecto, que demandará 120 días de ejecución, permitirá que los trabajos se desarrollen por sectores, evitando la relocalización de los alumnos durante el proceso. “El Ministerio está implementando una modalidad sectorizada. La empresa trabajará cerrando una parte del edificio, sin necesidad de mover a los estudiantes”, aclaró Bustos.

Todas estas acciones forman parte del plan integral del Gobierno de Río Negro para mejorar la infraestructura escolar y generar espacios más modernos y adecuados para el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes de la provincia.

Marcelo Bustos (Consejero Escolar)

Calefacción y mantenimiento escolar

Consultado sobre el histórico problema de calefacción del edificio, el Coordinador confirmó que no existen inconvenientes actualmente. “Las calderas fueron reemplazadas, se colocaron equipos nuevos. Los problemas que surgen son más de manipulación que técnicos”, explicó, agregando que el Consejo Escolar cuenta con calderas de repuesto en caso de fallas.

En cuanto al Jardín N°7, ubicado en las inmediaciones, Bustos informó que se resolvieron los problemas cloacales detectados semanas atrás, gracias al acompañamiento técnico de Aguas Rionegrinas. “Fue un trabajo conjunto con el ingeniero Hall, quien nos asesoró sobre la intervención necesaria”, afirmó, aunque advirtió que la zona presenta dificultades estructurales en toda la red cloacal barrial.

Segundo contrato de mantenimiento en marcha

Finalmente, Bustos destacó la puesta en marcha del segundo contrato de mantenimiento escolar, por un monto de 72 millones de pesos, que incluye reposiciones y refacciones endistintos establecimientos educativos de la ciudad. “Hay escuelas con desgaste lógico por los años, pero también daños que son difíciles de entender. Se rompen picaportes, focos e incluso inodoros varias veces al año. Pero seguimos trabajando y supervisando cada intervención”, concluyó.

Con esta nueva etapa de obras, se espera que la ESRN N°78 esté en óptimas condiciones para el ciclo lectivo 2026, consolidando un avance clave en infraestructura educativa para la comunidad de Catriel.