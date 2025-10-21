Murió una mujer en vuelco cerca de Cochicó. Hay heridos » Catriel25Noticias.com

Una mujer de 65 años, identificada como Irma Noemí Martínez, perdió la vida este lunes por la mañana a raíz de un trágico accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 143, en el distrito de Cochicó. El siniestro, registrado alrededor de las 11:35 horas, se produjo cuando la camioneta en la que viajaba la víctima junto a otras tres personas volcó violentamente.

Según informaron fuentes de la Comisaría 14ª, el hecho tuvo lugar en el kilómetro 333 de la mencionada ruta, a unos 10 km de la localidad de Cochicó y cerca del límite con la provincia de La Pampa. La camioneta, por causas que aún se investigan, sufrió un vuelco que resultó fatal para Irma Noemí Martínez, quien falleció en el lugar del siniestro.

Tres Heridas, Dos de Gravedad

Las otras tres ocupantes del rodado resultaron con heridas de diversa consideración. La conductora, de 39 años (I.J.C.), sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y fue asistida en el lugar.

Sin embargo, el cuadro de las otras dos acompañantes es de mayor gravedad. Una mujer de 86 años (I.L.) presentó politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo. La menor de 7 años, en tanto, fue diagnosticada con una fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave. Ambas fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas de urgencia al Hospital Schestakow de San Rafael debido a la complejidad de sus lesiones.

En el lugar del vuelco trabajó personal de la Comisaría 14ª, junto al ayudante fiscal de turno, efectivos de la Policía Vial, Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y el destacamento de Cochicó. La investigación para determinar las causas exactas del accidente ya se encuentra en curso.

(FMRaíces)