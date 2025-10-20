Concejal sufrió una descompensación. Permanece en terapia intensiva » Catriel25Noticias.com

Se vivió una gran conmoción en el local partidario del Frente de Acción Vecinal este lunes por la tarde cuando la Concejal Teresa Cardona sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica Perón.

Según se pudo saber, Cardona y otros dirigentes se encontraban en una capacitación para fiscales de mesa para las elecciones del próximo domingo. En un momento comenzó a sentirse mal y convulsionó. Había varios jóvenes que se alarmaron por la situación. Se llamó rápidamente al servicio de emergencias del Hospital y al demorar la ambulancia decidieron el traslado en la unidad de Protección Civil Municipal.

La edil fue internada en el sector de Terapia Intensiva donde se encuentra estable, según informó a este medio la Intendente Salzotto quién se encontraba con varios funcionarios y militantes acompañando a los familiares de Teresa Cardona.