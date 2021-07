Covid/Catriel: preocupación por la cepa Delta. Este viernes vacunan desde los 18 años

“Nos preocupa el comportamiento de la gente que hemos recibido del exterior en Catriel y no tienen el compromiso del aislamiento, ni del hisopado”, reclamó la directora del hospital y alertó sobre el avance de la variante “Delta” en el país.

La dra confirmó también la cuarta jornada de vacunación masiva contra Covid para mayores de 18 años. Será este viernes 16 de julio a partir de las 12:00 hs en el SUM Municipal.

VACUNACIÓN MASIVA

Las primeras tres jornadas fueron con una gran convocatoria, alcanzando casi los 3.500 vacunados, “estamos organizando el tema de los voluntarios para el día viernes y lograr otra maratón exitosa como venimos teniendo. Es muy lindo saber que la mayoría de la población de Catriel va a estar inmunizada en pocos días, esa es la idea, y luego, seguir con las segundas dosis”, expresó la Dra. Leiva en diálogo con Radio Alas y C25N.

Se van a colocar sólo primeras dosis de Sinopharm, Sputnik V y se esperan en estos días el arribo de más vacunas.

Sobre la elección del día para vacunar, la médica explicó: “es un estrategia, los días sábados nos ha fallado mucha gente que hemos estado llamando, inclusive el día viernes fue feriado y tampoco acudió la gente, a las 20:00 hs no apareció nadie, Por eso queremos probar un día hábil”.

Durante la convocatoria a las jornadas se notó que hubo muchos vecinos que no concurrieron al llamado, “la gente a veces no prioriza su salud, no se incentiva a cuidarse, algunos ponían la excusa de que tenían miedo porque al otro día jugaba la selección Argentina y no querían estar con síntomas, cuando tenés la posibilidad de tener la vacuna en el lugar”, advirtió.

Sin embargo la doctora destacó: “es positivo ver la cantidad de gente que fue a vacunarse y aquellos que consultan para sacarse las dudas”.

Esta cuarta jornada masiva será “a demanda, no vamos a llamar, que se acerquen a partir de las 12 hs toda persona mayor de 18 años que quiera vacunarse. En lo posible que se inscriban, sabemos que es mucha la demanda y la pagina está colapsada”, enfatizó.

MAYORES DE 60 QUE NO SE HAN VACUNADO

En la estadística figuran todavía más de 1000 personas mayores de 60 años en Catriel, que todavía no se han vacunado, por lo que desde el hospital se realizará un trabajo activo visitando las casas en los barrios para consultar si las personas están vacunadas, “no vamos a obligarlos porque es voluntario, pero si tienen alguna duda poder despejarlas y ofrecer la vacunación”, señaló la Dra. Leiva

VARIANTE DELTA

La directora del hospital mostró su preocupación por “el comportamiento de la gente, hemos recibido gente del exterior en Catriel y no está el compromiso del aislamiento, el hisopado, nosotros somos los que tenemos que estar llamándolos para decirles, cuando realmente es de público conocimiento que deben presentar en salud pública el PCR en determinados días para poder levantar el aislamiento”.

“Ver esa actitud de parte de la gente, me da miedo que pase lo que está ocurriendo en Buenos Aires, traen el virus Delta y es 6 veces más contagioso que Manaos, más virulento”, advirtió.

SPUTNIK V

Esta semana estarían arribando a Catriel dosis del segundo componente de Sputnik V, “apenas lleguen comenzaremos a vacunar como lo venimos haciendo, respetando el orden de vacunación”.

VACUNAS GRIPE, NEUMONÍA

“Estábamos con falta de la vacuna para neumonía, hemos recibido pocas dosis, pero están y le pedimos a la gente que trate de acercarse”, concluyó la directora del hospital



