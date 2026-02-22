cuánto cuesta mantenerlos por mes » Catriel25Noticias.com

El mercado de la salud animal crece sin frenos en el país. Mantener a un perro supera el salario mínimo, y las prepagas ya ofrecen coberturas desde los $40.000.

En medio de profundos cambios demográficos donde el concepto de familia se amplió para incluir a los «perrhijos», el cuidado de las mascotas se consolidó como un gasto ineludible (y cada vez más abultado) para los hogares argentinos. Ante este panorama, el mercado de la salud animal experimenta un boom con la irrupción de obras sociales y empresas de medicina prepaga tradicionales que buscan captar a este segmento en expansión.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se sustenta en cifras contundentes: solo en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros (493.676) que niños menores de 14 años (460.696), y a nivel nacional, casi el 80% de las familias convive con al menos un animal de compañía.

¿Cuánto cuesta mantener a una mascota hoy?

Asegurar una buena calidad de vida para un perro o un gato tiene una fuerte incidencia en la economía familiar. Según un relevamiento reciente, los gastos mensuales para mantener a un canino pueden alcanzar los $360.000, superando incluso el valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200). Para los felinos, el monto suele reducirse a la mitad.

El desglose de los gastos fijos refleja la presión sobre los bolsillos:

Alimentación: Varía entre $60.000 y $120.000 mensuales, dependiendo de la marca, la calidad y la especie.

Paseos: Clave para animales en departamentos. Con un valor promedio de $4.000 por salida, contratar a un paseador para 20 salidas al mes suma unos $80.000 extra (oscilando entre $60.000 y $160.000 según la zona).

Veterinaria (Consultas simples): Una visita de rutina o consulta básica tiene un piso de $35.000 y puede trepar hasta los $80.000 en clínicas especializadas de Capital Federal.

El desembarco de las prepagas y sus coberturas

Frente a los altos costos de las urgencias y los tratamientos, el mercado de las «obras sociales» para mascotas comenzó a poblarse de opciones. Históricamente dominado por firmas de origen veterinario como Medipet, Avsim o Total Pet, el sector acaba de sumar a un jugador de peso de la medicina humana.

Mediante una alianza con la red OSPAN, Omint lanzó planes específicos que apuntan a diversificar su cartera en un mercado que muestra un crecimiento sostenido. En la misma línea, firmas como Vetify ofrecen no solo reintegros, sino atención telefónica 24 horas y planes preventivos para extender la esperanza de vida de los animales.

Las coberturas de salud animal actuales ofrecen planes que arrancan en los $40.000 por mes e incluyen:

Atención en consultorio y guardias de urgencia.

Calendario de vacunación y desparasitación.

Descuentos o cobertura total en cirugías y estudios complejos.

Videollamadas veterinarias 24/7.

A pesar del impacto inflacionario en el costo de vida, las estadísticas marcan que el vínculo afectivo inclina la balanza: el 94% de los tutores está dispuesto a reasignar sus gastos generales con tal de garantizar la salud y el bienestar de sus mascotas.