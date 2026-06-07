Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La octava fecha del Torneo Integración tuvo una intensa agenda para el hockey del Catriel Rugby Club, con participación de la Primera División femenina, la categoría Sub 16 y el Mini Hockey en distintos escenarios de la región. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

La Primera División de DAMAS se presentó en las instalaciones del CAID de Villa Regina, donde enfrentó a un exigente rival y cayó por 4 a 1. El único gol del conjunto Catrielense fue convertido por Iara Molina. El equipo es dirigido por Cristian Badagnani, con la preparación física de Pablo Méndez, y tuvo como capitana a Oriana Cid.

Por su parte, la categoría Sub 16 protagonizó un atractivo encuentro en la cancha de Marabunta Rugby Club de Cipolletti. Las jóvenes jugadoras del CRC igualaron 3 a 3 en el tiempo reglamentario, con dos goles de Catalina López Pérez y uno de Valentina Cid. La definición se trasladó a los penales australianos, instancia en la que el conjunto Catrielense no pudo imponerse y terminó cayendo.

La Sub 16 es dirigida técnicamente por Valeria Ferrada, con la colaboración de Ludmila Troncoso, mientras que la capitana del equipo fue Renata Busto.

La actividad del fin de semana también incluyó a las más pequeñas del club. El Mini Hockey participó de un encuentro recreativo realizado en el predio del CPU de 25 de Mayo, donde nueve jugadoras compartieron una jornada de integración, aprendizaje y diversión junto a equipos de la región.

Las niñas estuvieron acompañadas por la entrenadora Alma Bravo, quien continúa desarrollando un importante trabajo formativo con las futuras jugadoras de la institución.

De esta manera, el hockey del Catriel Rugby Club sigue fortaleciendo su crecimiento en distintas categorías, combinando competencia, formación y desarrollo deportivo en cada presentación dentro del Torneo Integración.