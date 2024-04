“El 1 de agosto tendremos el Convenio Colectivo de Trabajo” » Catriel25Noticias.com

Luego de la primera reunión paritaria con los gremios para discutir el Convenio Colectivo de Trabajo, el Gobierno Provincial anunció que el 1 de agosto estará listo el acuerdo.

“Hoy se inicia a un camino que determinó el Gobernador de Río Negro en base a las discusiones que tengamos con los gremios. No va a ser fácil, vamos a discutir, a pelear, pero vamos a acordar para dar ese salto de calidad que significa la reforma del Estado y el 1 de agosto tener el Convenio Colectivo de Trabajo”, confirmó el coordinador de los equipos paritarios del Gobierno, Lucas Pica.

El Legislador destacó que la recepción de los gremios fue positiva e incluso ya se definió que el 6 de mayo haya un nuevo encuentro. No obstante, sobre la ausencia de UPCN, dijo: “UPCN tiene su lugar en esta mesa donde vamos a discutir todo lo que viene para adelante y por eso esperamos que más temprano que tarde se sumen porque es importante y valoramos que participen”.

Pica explicó que lo que plantea UPCN es que en la mesa del Convenio Colectivo se discuta el aspecto salarial, “algo que también plantea ATE y por lo tanto nosotros aceptamos discutir”. El gremio a su vez plantea que exista proporcionalidad en el número de paritarios y no igualdad como marca la ley 5506 de negociación colectiva.

“En este punto, cuando salió la ley 5277 que reformó la ley de la función pública, que impuso igualdad paritaria, UPCP fue a la Justicia y el STJ rechazó su pedido, pero más allá de ello, en esta mesa no se impondrán mayorías, lo que suceda sucederá por consenso o no sucederá, por lo que no debe haber temores en ese sentido”, aclaró Pica.

La reunión paritaria se realizó hoy en la Secretaría de Trabajo.