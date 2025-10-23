Elecciones 26/10. Rivero lamentó la falta de propuestas en campaña » Catriel25Noticias.com

El candidato a senador de Primero Río Negro lamentó que en la campaña no hubo debate de ideas y propuestas. “Se mezcló el narcotráfico y la corrupción y la gente está cansada de estas cosas. Yo he caminado toda la provincia y estoy convencido que hicimos todo para hacer conocer qué queremos hacer si llegamos al congreso”.

SOBRE LA CANDIDATA VILLAVERDE (LLA)

“Lo dije a principio de año en Casa Rosada con Lule Menem. Es una persona que está ligada a delitos muy fuertes aquí en Río Negro, con ventas de terrenos truchos, que aprovechó ser diputada nacional para sacar un crédito de 270 mil dólares para comprar una casa acá en Cipolletti”, aseguró el libertario.

“Estuve con Lule Menem y le dije. Indirectamente se lo dije a Karina, porque la verdad que Lule responde a Karina”, afirmó Rivero, lamentando que la única respuesta que recibió fue la candidatura de Villaverde como candidata.

“Estas son las cosas que le hacen mal al presidente y al modelo”, remarcó y aclaró que la pareja de Villaverde es primo de Machado (el narcotraficante vinculado con José Luis Espert).

“(Villaverde) no va a dar un paso al costado y el Congreso tiene que tomar las mismas medidas que tomaron con Espert, la tienen que echar”, remarcó Rivero, quien aseguró estar convencido que no va a ser senadora.

“Si lo es, la van a echar, porque están todos los antecedentes para echarla del Congreso”.

“La gente de Catriel me conoce, sabe lo que hicimos en Campo Grande, les pido una manito para el domingo y7 les agradezco haber5me recibido como siempre con mucho respeto”, concluyó