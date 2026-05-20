Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

​El hecho se registró aproximadamente a las 19:39 horas en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito de Pata Mora, bajo la jurisdicción de la Jefatura Departamental Malargüe y la Comisaría 24.

​​Según las primeras informaciones policiales, el incidente se produjo por causas que aún se intentan establecer en un camión cisterna perteneciente a la empresa de transportes TSB. La onda expansiva de la explosión afectó de forma directa a dos operarios que se encontraban en el lugar.

​Operativo de emergencia en curso

​Al recibir la alerta, personal de la Policía de Mendoza y los servicios de emergencia médica se desplazaron de inmediato hacia la base petrolera para asistir a las víctimas e iniciar las tareas de peritaje.

​Estado de situación: Hasta el momento, las autoridades locales confirmaron el deceso de los involucrados, mientras que una persona herida fue trasladada de urgencia para recibir atención médica. Sus identidades aún no han sido dadas a conocer de forma oficial.

Se espera que en las próximas horas la Jefatura Departamental amplíe la información con el parte médico del sobreviviente y los primeros datos de las pericias de Bomberos.

(Malargûe a Diario) Noticia en desarrollo…

(Imagen ilustrativa)