dos propuestas para asfaltar la colectora de Avda Mosconi » Catriel25Noticias.com

Se realizó este mediodía la apertura de sobres del concurso de precios para la obra de asfalto de la colectora de Avda Mosconi. Se presentaron dos propuestas de empresas locales. La semana próxima se conocerá a la adjudicataria.

Se habían hecho dos llamados a licitación que quedaron desiertos. Ante esta situación, el municipio queda facultado para realizar una contratación directa para realizar la obra. Aún así, se procedió a utilizar mecanismos similares a una licitación invitando a cotizar a las mismas empresas invitadas anteriormente.

Este jueves a las 13:30 hs se abrieron los sobres de las dos empresas oferentes. Con un presupuesto oficial de $ 390.900.340.= para las cinco cuadras (desde Roque Sáenz Peña hasta Añatuya), que serán abonadas con fondos del bono petrolero y un presupuesto de $ 225.552.040.= para tres cuadras (desde Añatuya hasta Canadá) con fondos propios del municipio. El plazo ed ejecución de obra será de 90 días para las siete cuadras y 30 días para las tres restantes.

Ofertas para la primera etapa (7 cuadras) – Bono Petrolero

Empresa “Bramix” S.R.L. $ 390.543.749.=

Empresa “Polak Hormigón Elaborado”: $ 502.376.451.=

Presupuesto oficial de $ 390.900.340.=

Ofertas segunda etapa (3 cuadras) – Administración Municipal

Empresa “Bramix” SRL: $ 269.477.571.=

Empresa “Polak Hormigón Elaborado”: $ 312.540.185.=

Presupuesto oficial: $ 225.552.040.=

Recibidas las propuestas, se eleva la documentación a la Comisión de pre adjudicación, se aguarda un plazo de 72 horas para reunir alguna documentación faltante y se dará a conocer a la ganadora.

Participaron del acto de apertura de sobres, la Intendente Daniela Salzotto, la Abogada Dra Laura Morales, la Secretaria de Finanzas Marisa Pérez, el Secretario de Obras Matías Bustos, la Síndica Paola Bonomo, el Asesor Legal del Municipio Dr Franco Escobar y el representante de una de las empresas oferentes.

“La idea es que una vez adjudicada la obra se empiece a trabajar. Esperemos que sea a partir de los primeros días de noviembre”, dijo la Intendente Salzotto.