Este finde: Shows y actividades por los 100 Años de Centenario

Este 7, 8 y 9 se realizarán los festejos por los 100 años de Centenario, con shows musicales y actividades previstas en la Chacra Municipal. Tanto viernes, sábado y domingo el predio ubicado sobre el Acceso Jaime de Nevares y calle Celina Cichero, camino a Cinco Saltos, abrirá sus puertas a las 17 horas y la entrada será gratuita. Habrá un sector gastronómico con feriantes, carritos de comidas y otro con información institucional.

El escenario fue armado a pocos metros de los nuevos vestuarios que se inaugurarán en esta ocasión apuntando hacia la ruta interprovincial que tendrá a inspectores municipales y policías por la coordinación del tránsito y el acceso al estacionamiento que será por la calle rural Cichero.

La FM Red Social 97.9 y Centenario Digital cubrirán el evento en vivo con la información actualizada minuto a minuto y una interacción permanente con los vecinos y los artistas, con un tráiler en una ubicación estratégica.

Si bien en la primera jornada el tiempo no acompañaría porque se esperan vientos de hasta 80 km/h y un marcado descenso de temperatura, no se suspenderá lo programado indicaron desde Prensa del municipio. No dispondrán por el momento de globas para los puesteros al menos según indicaron.

La apertura del escenario será a las 17 con artistas locales y el cierre de la primera jornada estará a cargo de la banda de cumbia pop y cuarteto Los Totora desde las 23:30. En la segunda jornada el show central en el mismo horario será del conjunto uruguayo No Te Va Gustar y el último día de festejos el cierre lo darán Los Tekis.

En el viernes tropical la apertura del escenario será a las 18.15 y se presentarán Baile y Estilo; SHADDAI; Aero Gym; Matisai y Los Alquimistas; DJ Colo; La Buena; Daro y La Posta y Corazón Latino. Los Totora cerrarán la noche con un espectáculo a las 23:30.

El sábado rockero comenzará a las 17:20 y ese día tendrán lugar las presentaciones de Pablo Ayala; SHARDO; Aguas Vivas; Efecto Cuarentena; César y Joel; Viejo Chamán; Caballo Salvaje; Por de Más; Chesstter y la noche cerrará con la presentación de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

El domingo es de reconocimiento. La apertura del escenario será a las 17:30 y abrirá con el grupo La Tregua, luego será el turno del Taller de Folcore «Identidad»; Otro Cuero y Las Voces del Pehuen. A las 20 tendrán lugar los reconocimientos a Pioneros y Pioneras. Las presentaciones que le siguen son las de Daniela Hormaechea; Khanto y el gran cierre vendrá de la mano de Los Tekis.

