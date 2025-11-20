gran interés en el curso de manejo de camiones » Catriel25Noticias.com

Durante la fiesta del petróleo, el Municipio de Catriel y el Sindicato de Camioneros firmaron un convenio que establece que la ciudad será la sede de una capacitación de formación para choferes de transporte de carga.

El curso tiene el aval del Gobierno de la provincia de Río Negro y está certificado por la Universidad Nacional de Río Negro. «Va a crear mano de obra netamente certificada para la incorporación en empresas que presten servicio. Catriel es la ciudad formadora de mano de obra calificada», dijo la Intendente Salzotto

La capacitación tendrá una etapa teórica y otra práctica, en la que estarán involucradas las diferentes instituciones. La parte teórica estará a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en conjunto con Punto Digital, ya que el curso tendrá una modalidad híbrida (online y presencial).

Por otro lado -según explicó la jefa comunal- la instancia práctica se desarrollará en el Parque Industrial de Catriel, donde «el Municipio va a facilitar un lote» para que la escuela de manejo se instale allí.

Además del Sindicato de Camioneros, la UNRN y la Municipalidad «que es la que fundamental gestora», también participan las distintas firmas que asumieron el compromiso de solventar la realización de la instancia de formación y el pago de los docentes. Salzotto detalló que «algunas de las empresas que se comprometieron son: Peduzzi, Ramiro Arceo RA e Ivana Hernández Transporte».

Cuáles son los requisitos

Respecto al trámite de inscripción, la intendenta especificó que el municipio a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo convocará en primer lugar a una preinscripción en los próximos días, para corroborar la demanda de interesados.

Los aspirantes, varones o mujeres, deben cumplir los requisitos de: ser mayores de 18 años y poseer el carnet clase E1 (que habilita a la conducción de vehículos con uno o más acoplados). El cupo de pre inscipción, estimativamente, será de «60 alumnos aspirantes», según calculó Salzotto. Luego de esto, se procederá con la selección. Mientras que el inicio del cursado se prevé que empiece en febrero de 2026.

«Este convenio se enmarca dentro de todo lo que ya venimos desarrollando desde la Escuela Municipal de Oficio en donde estamos formando en otros cursos, por ejemplo, soldadura, electricidad, carpintería, gasistas. También, dentro de lo que supone Catriel Capacita, ofreciendo mano de obra local calificada para la inserción laboral», reafirmó haciendo énfasis en el compromiso municipal con la creación de fuentes de trabajo.