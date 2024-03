formularán cargos al empresario » Catriel25Noticias.com

El dueño de la empresa donde falleció una persona y otra resultó gravemente herida el pasado 21 de febrero, escuchará los cargos en su contra por homicidio culposo en los próximos días. Así trascendió en la jornada de hoy.

Si bien aún se están realizando las últimas pericias ya está confirmado que la empresa no reunía las mínimas medidas de seguridad para realizar los trabajos que ofrecía.

La fiscalía a cargo del Dr Gustavo Herrera avanzará en la investigación de lo ocurrido el día de la trágica explosión que le costó la vida al soldador Pedro Larravide (64)y que provocó graves heridas a Eloy James (55), quién permanece internado en Neuquén en estado delicado.

Según se desprende de las primeras pericias e informes, la empresa “José Luis Racys Servicios” no contaba con habilitación comercial, no contaba con habilitación de medio ambiente (se trabajaba con hidrocarburos), no tenía habilitación de la Secretaría de Trabajo y no contaba con las medidas mínimas de seguridad del personal para realizar los trabajos denominados de alto riesgo. Los trabajadores involucrados si contaban con seguro de vida contratado por la empresa.

