Junta Vecinal propone reubicar el tractor monumento » Catriel25Noticias.com

La junta Vecinal Barrio Centro elevó una nota a la Intendente Municipal proponiendo trasladar un antiguo tractor que hoy está emplazado en la zona del Anfiteatro Municipal. “Es un monumento histórico que en el lugar donde se encuentra tiene poca visibilidad”, dijo la presidente del barrio Verónica Gattás

“Ese tractor tiene un alto valor histórico para nuestra ciudad dado que Catriel nació como Colonia Pastoril y los primeros canales se abrieron con ese tipo de maquinarias”.

“Proponemos que sea trasladado al espacio verde ubicado en calle Cacique Catriel e Ing. Garro donde además se colocarían plantas autóctonas, bancos y luminarias logrando un espacio turístico”, dijo

La nota ingresó por mesas de entradas y se aguarda la respuesta del ejecutivo Municipal.

El CAPS (área Centro) funcionaba en el viejo hospital

CENTRO DE SALUD AREA CENTRO

Consultada por el CAPS área centro, Gattás dijo que le prometieron un lugar para que funcione la sala de atención de la salud. “Nos ofrecieron un lugar en el Nodo de San Martín y Chaco opero al ver el lugar consideramos que no reunía las condiciones para ser utilizado. Es un espacio muy pequeño”, afirmó

El área del Barrio Centro el único sector que no cuenta con un Centro de Atención Primaria de Salud. Antiguamente funcionaba en el edificio del viejo hospital en calle España pero luego de los incendios que sufrió el lugar, quedó inutilizado.