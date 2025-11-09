robo a mano armada en despensa céntrica » Catriel25Noticias.com

Ocurrió alrededor de las 22:00 horas en un comercio ubicado en calles Chubut y Zurita. Un solitario delincuente amenazó a la empleada y se llevó la recaudación del día.

En un breve diálogo con este medio, la propietaria del lugar dijo que “En ese momento la empleada se encontraba sola, ingresó un hombre con capucha y un arma de fuego con la que apuntó a la mujer exigiendo dinero”. La trabajadora entregó lo que había en la caja y el ladrón desapareció en las sombras de la noche. Se desconoce aún cuánto dinero se llevó.

Policía y Brigada de Criminalística trabajaba en el lugar en busca de pruebas e imágenes de las cámaras de vigilancia del comercio.

No se descarta que otro delincuente hubiera actuado de “campana”.